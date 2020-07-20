Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu aramak için baraj gölü boşaltılacak

Tunceli’de ailesinin 6 Ocak’ta kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arama çalışmaları için Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını söylediğini aktardı.

Fotoğraf: DHA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

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Diyarbakır’da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli’ye giderek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları Gülistan’ı en son viyadükte gördüğünü belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Doku için, ekiplerin su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde botla arama çalışmaları sürürken, 6 Temmuz günü su altı arama çalışmaları sonlandırıldı.

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Kayıp üniversite öğrencisinden gelecek haberi bekleyen ailesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’ya davet etti.

DHA’nın haberine göre, perşembe günü Doku ailesiyle bir araya gelen Soylu, Uzunçayır Baraj Gölü’nün boşatılacağını söyledi.

Aygül Doku şöyle konuştu: “Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi.”

15 gün sürecek

Soylu’nun kendilerine, bugün başlatılacak çalışmayla Uzunçayır Baraj Gölü’nün Dinar Köprüsü bölgesindeki suyun Keban Barajı Gölü’ne boşaltacağını aktardığını anlatan Aygül Doku, şöyle devam etti: “Perşembe günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Bu olayın kesin çözümü için gitmiştik. Çünkü 6 Temmuz’da su altı arama çalışmalarına son verilmişti. Bakan Bey, gayet ilgiliydi. Olayla bizzat ilgilendiğini, baraj suyunun kısmi olarak boşaltılacağını, veriler orayı gösteriyorsa önce ondan bir emin olalım dedi. Bakan Soylu bize, barajdaki Dinar Köprüsü’nün bütün çevresinin bulunduğu kısmın kurutulacağını ve aşağıya kadar 2.5 kilometre daha suyun çekileceğini söyledi. Zaten dalgıçların dediğine göre Gülistan oralardaysa, bu belirlenen ve suyun boşaltılacağı alanda olması lazım. Pazartesiden itibaren başlayacak çalışmalar 15 gün sürecek.”

Yurt dışı yasağı kondu

Sular çekildikten sonra kardeşinin orada olup olmayacağının netleşeceğini ifade eden Aygül Doku, Gülistan Doku’nun orada bulunamaması halinde cinayet şüphelerinin kuvvetleneceğini söyledi.

Doku, Soylu’nun, Gülistan’ın arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. için yurt dışı yasağı konduğunu söylediğini de belirterek, şöyle konuştu: “15 gün sonra su çekildikten sonra Gülistan’ın orada olup olmadığını ortaya çıkacak. En azından su muamması bitecek artık. Bakan Soylu ile yaptığımız görüşmede arama çalışmalarına katılan dalgıç ekipler de vardı. Dalgıç ekipler, bakan beye su altında bir ize rastlanmadıklarını söyleyip, ‘Ama emin olmak isterseniz suyu çekeriz’ dediler. Bakan bey, bu talebi olumlu karşıladı. Ardından bakan bey, bizim görüşümüzün ne olduğunu sorduğunda biz daha önce olması gereken bir şeydi, biz 7 aydır bekliyoruz ve gerçekten çok yorulduk. Bakan bey bize ‘Peki siz ne düşünüyorsunuz’ diye sorduğunda biz de ‘cinayet şüphesi taşıdığımızı’ ifade ettik. Bakan Soylu, bunun üzerine cinayet ile ilgili durumun üzerinde de durdukların söyledi.”

Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında sorumlu olduğu iddiasıyla gündeme gelen Zaynal A.’nın bir süre önce ülkesi Rusya’ya gittiğini, Soylu’nun kendisini telefonla arayarak, Türkiye’ye gelmesini sağladığının görüşmede de konuşulduğunu anlattı.

Altı ayda 392 kişi aramaya katıldı

Gülistan Doku’nun bulunması için Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şu ana kadar 85 mobese ve güvenlik kamerasında 900 saat görüntü izledikleri öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 392 kişiden oluşan 59 ekip, altı ay boyunca dönüşümlü arama çalışması yürüttü. Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gülistan Doku soruşturması kapsamında 220 kişinin bilgisine başvurduğu belirtildi.