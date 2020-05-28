Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 145 gündür aranıyor

Tunceli’de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının 145’inci gününde de sonuç alınamadı.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Doku için ailesinin, 6 Ocak’ta Diyarbakır’dan Tunceli’ye giderek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü’nde sürdürüldü.

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Bugünkü arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van Jandarma Sualtı Aram Kurtarma (JAK) ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis ekibi katıldı.

Çalışmalar kapsamında dalgıç ekipleri, suda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu baraj gölünün Sarı Saltuk Viyadüğü yakınında belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ekibinin de botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugün de Doku’ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.