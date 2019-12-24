Kayıp kadının cansız bedeni demir yolunda parçalanmış şekilde bulundu

İran’da 15 ve 16 Kasım’da, ülke çapına yayılan benzine yapılan zammı protesto gösterilerinde, aralarında 18 yaşından küçük gençler ve kadınların da bulunduğu bin 500 gösterici ile güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ise gösterilerin ‘her ne pahasına olursa olsun durdurulması’ emrini verdiği iddia edildi.