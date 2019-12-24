Kayıp kadının cansız bedeni demir yolunda parçalanmış şekilde bulundu

Kütahya’da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan’nın, Bahçelievler Mahallesi’nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte saat 09:00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polise haber verdi. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. İncelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 31 yaşındaki Havva Kalkan’a ait olduğu tespit edildi.
Savcılık incelemesinin ardından Kalkan’ın cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.