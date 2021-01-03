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Yaramazlara biraz batar!

Kayıp ihbarında bulunulan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Isparta’da, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, ormanlık alanda ölü bulundu.

Fotoğraf: Twitter (temsili)

AA’nın haberine göre son olarak 22 Aralık 2020’de kent merkezi ve Gökçay mesire alanında görülen Doğan’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

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Ailesinin başvurusu üzerine Doğan’ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, ormanlık alanda kadın cesedi buldu.

Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin Doğan’a ait olduğu tespit edildi.


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