Kayıp Gülistan’ın baraj gölünde bulunan notu: Bize baskı yapıldı, kaale alınmıyoruz

Tunceli’de, 5 Ocak’ta kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku’yu (21) arama çalışmaları, 26’ncı günde de sürdü. Gülistan’ın ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısında kardeşinin kaybolduğu günden önce iki gün boyunca yurda gitmediğini ve yurt yetkililerinin bu durumu kendilerine bildirmediğini söyledi.

Gülistan Doku’nun baraj gölünde bulunan notu. Fotoğraflar: DHA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak’ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır’da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan’ın son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Jandarma arama kurtarma timleri, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla bugün de arama çalışmaları devam etti.

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Doku’nun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk viyadüğünde görüldüğünün belirlenmesi üzerine arama çalışmaları bu alanda yürütülüyor.

Kayıp Gülistan Doku (sağda).

Gülistan’ı arama çalışmaları 26’ncı günde sürerken ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısıyla kardeşinin kaybolmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. Toplantıda Uzunçayır Baraj Gölü’nde bulunan Gülistan’a ait bir notu gazetecilerle paylaşan Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptıkları görüşmede savcının Gülistan’ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Z.A. ile ailesinin ifadelerinin tekrar alınacağını söylediğini aktardı.

Gülistan’ın ablası Aygül Doku (solda).

Doku, kardeşi Gülistan’ın kaybolmadan önce iki gün boyunca kaldığı yurda gitmediğini ve yurt yetkililerinin bu konuda kendilerine bilgi vermediğini belirterek, şöyle konuştu:

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“Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak gününden önce iki gün boyunca yurda gitmemiş. Normal şartlarda Gülistan bir gün bile yurda gitmese yurt yetkililerinin bu durumu telefonla aileye bildirmesi gerekiyor. Çünkü bütün devlet ve özel yurtlar bunu yapmak zorunda. Gülistan’ın arkadaşı iki gün boyunca yurda gelmediği için emniyete başvuruyor. Bu ihbarın ardından emniyet bizi bilgilendirdi. Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama sırasında su altında Gülistan’a ait bir not bulundu. Bulunan notta Gülistan, rektörlüğe iletmek üzere derslere her geç kaldığında hocası tarafından her geç kalma başına 5 TL para istediğine dair şikayetler yer alıyor.”