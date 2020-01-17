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Yaramazlara biraz batar!

Kayıp Gülistan Doku’nun ‘viyadük üzerindeki son görüntüsü’ iddiası

Tunceli’de 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ait olduğu öne sürülen bir görüntü, savcılığa teslim edildi. Görüntüde, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir sürücü, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti.

Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

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