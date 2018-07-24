Kayıp Evrim’in babasından çelişkili ifadeler…

Tokat’ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz’da yaylada kaybolan üç buçuk yaşındaki Evrim Atış’ın dün gece tutuklanan babası Burhan Atış ifadesinde önce, “Traktörden düşüp öldü, babamın mezarına gömdüm” dedi, daha sonra ifadesini geri çekerek kızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Dilek-Burhan Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış’ın peşinden gitti. Evrim’in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek’e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim’i çadıra götüren ve en son çadırın önünde bir buçuk yaşındaki kardeşi Satı Atış’la le oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 70 bin metrekarelik alanda 14 gündür süren arama çalışmalarında küçük Evrim’e ait hiçbir iz bulunamadı.

Reklam

DHA’nın haberine göre iki gün önce gözaltına alınıp dün gece tutuklanan Evrim’in annesi Dilek ve babası Burhan Atış’ın ifadeleri de netleşmeye başladı.

Arama çalışmalarının sürdüğü dönemde birkaç kez ifadesine başvurulan Burhan Atış’ın farklı ifadeler verdiği ortaya çıktı. Baba dört gün önceki ifadesinde, “Kızım traktörden düşüp öldü, ben de onu babamın mezarına gömdüm” dediği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekiplerin bir yıl önce yaşamını yitiren Evrim’in dedesi Sadık Atış’ın Yenisu köyü mezarlığında bulunan mezarı kazıldı. Ancak babanın verdiği ifadenin aksine Evrim’e dair bir bilgiye rastlanmadı.

Reklam

Bir kez daha ifadesi alınan Burhan Atış bu kez farklı yerlerden söz etti, daha sonra da ifadesini geri çekerek kızının nerede olduğunu bilmediğini, kaçırılmış olabileceğini söyledi.

Dilek Atış da ifadesinde kızını en son çadırın önünde küçük kızıyla oynarken gördüğü, daha sonra çıktığında çadırın önünde olmadığını fark ettiği yönündeki ifadelerini tekrar etti. Ancak, bu ifadenin doğruluğu için ‘yemin’ etmedi.

Atış çifti, çelişkili ifadelerinin şüpheli bulunması üzerine savcılığın talebiyle sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Çift, dün gece Zile Cezaevi’ne konuldu.

Evrim’in babaannesi Satı Atış ise oğlunun korktuğu için çelişkili ifadeler verdiğini, zor günler geçirdiklerini belirtti.

Evrim’i arama çalışmaları ise sürüyor.