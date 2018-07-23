Kayıp Evrim’in anne ve babası tutuklandı

Tokat’ta kaybolan Evrim Atış’ın (3.5) mahkemeye sevk edilen anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti tutuklandı.

Dilek-Burhan Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış’ın peşinden gitti. Evrim’in arkasından geldiğini gören Satı Atış, Dilek Atış’a seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim’i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1.5) ile oynarken gören Dilek Atış ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bugün de süren arama çalışmalarında küçük Evrim’e ait hiç bir ize rastlanamadı.

Reklam

Bölgede arama çalışmaları sürerken Evrim’in annesi Dilek Atış, baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve köy sakinlerinden Ali Hin önceki gün gözaltına alınmıştı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin, ardından da dün akşam saatlerinde amca Niyazi Atış serbest bırakılmıştı.

Gözaltında tutulan Evrim’in annesi Dilek ve babası Burhan Atış ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Babanne Satı Atış da sorgu için yeniden yayladan alınarak adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan anne-baba Dilek-Burhan Atış tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken, babaanne Satı Atış ise ifadesinin ardından salıverilmişti.

Reklam

Dilek-Burhan atış mahkemece tutuklandı.

Savcılıkta yaklaşık 7 saat süreyle ifade verdikten sonra serbest bırakılan babanne Satı Atış, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

Evrim’e kavuşmak istediğini söyleyen babaanne Atış, “Ben Evrim’i istiyorum. Evrim’e kavuşmak istiyorum. Neredeyse Evrim’i bize getirsin. Bizi çileden kurtarsın. Artık ben bu acıya dayanamıyorum. Ben ifademi verdim, beni bıraktılar. Ne olur şu sabiyi bize biran önce versinler. Bu kadar çektiğimiz işkence yeter. Yemek yiyemiyoruz artık. Hem ciğerinden ol hem de evlatlarından ol. Bu ne biçim iştir. Allah bize yardım etsin. Mümkünü varsa biran önce beni Evrim’e kavuşturun” dedi.

Evrim’in adliye dışında bekleyen ve dün serbest bırakılan amcası Niyazi Atış ise “Biz kızımızı arıyoruz. Kızımızı bulan, gören bize ve askerimize bildirsin. Biz zor durumdayız. Durumumuz kötü. Artık ailemizle kötü durumdayız” diye konuştu.