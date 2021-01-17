Kayıp doktordan dört gündür haber yok: 169 kişi arıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak’ta evinden ayrılan doktor Uğur Tolun’dan dört gündür haber alınamıyor. Tolun’u arama çalışmalarına devam ediliyor.

Fotoğraflar: DHA

Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki ortopedi ve travmatoloji uzmanı Tolun, 13 Ocak’ta evinden kamyonetiyle ayrıldı. Tolun’dan uzun bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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JAK, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri, doktorun dağlık arazide kaybolmuş olabileceği ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Ancak Tolun’a ait bir ize rastlanmadı.

Ekipler, kayıp doktorun gidebileceği muhtemel yerlere yoğunlaştı. 169 kişiden oluşan ekipler 67 araç, iki iş makinesi, beş dağ motoru, beş kar motoru, kirpi kurtarma aracı ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl beyin kanaması geçirdiği için tedavi gören Uğur Tolun’un aracıyla en son Derbent bölgesinde görüldüğü açıklanmıştı.