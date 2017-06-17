‘Kayıp’ değil, hiç varolmadı: Jandarmanın aradığı çocuk eski fotoğraf karesi çıktı

İzmir’in Dikili ilçesinde emekli komiser Tarkan Tekeoğlu’nun, geçen pazar günü cipte uyurken bıraktığını iddia ettiği oğlu Mehmet’i arama çalışmalarını sürdüren jandarma, aslında ‘Mehmet’ diye bir çocuğun olmadığı ortaya çıkınca şaşkınlığa uğradı.

Tarkan Tekeoğlu’nun jandarmaya kayıp oğlunun fotoğrafı diye verdiği fotoğrafınsa şu anda 17 yaşında olan oğlu Batuhan Serkan Tekeoğlu’nun küçüklük fotoğrafı olduğu tespit edildi.

‘Bizim tek çocuğumuz var’

Polisin eşi ve kayınvalidesinin de ifadesine başvuran jandarma, ailenin tek çocukları bulunduğu gerçeğini de teyit etti.

Geçmişe dönük hastane ve nüfus kayıtlarına yönelik incelemede de kayıp Mehmet’in kaydı bulunamadı. Emekli komiser Tarkan Tekeoğlu’nun nüfus müdürlüğüne çocuğunun doğduğuna dair belge göstermek yerine, sözlü ifadesiyle nüfus kaydı yaptırdığı saptandı.

Bu gelişme üzerine Tarkan Tekeoğlu aranmaya başlandı. Yeniden ifadesine başvurulacağı açıklanan Tekeoğlu’nun çocuğunun kayıp olduğuna dair neden asılsız bir ihbarda bulunduğuysa anlaşılamadı.