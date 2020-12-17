Kayınvalidesini ‘virüs bulaştırmasın’ diye öldürmeye çalışmakla suçlanan damada tahliye

Antalya’da, refakatçi olarak kaldığı Covid-19 teşhisiyle hastanede yatan kayınvalidesi Iraz M.’yi (83), kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu için yastıkla boğmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B. (51), ilk duruşmada tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

16 Eylül akşamı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi bölümünde yaşanan olayda kayınvalide, üç gün öncesinde üzerine sıcak su döküldüğü için hastaneye kaldırılmıştı.

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Hasan B., pandemi bölümüne kaldırılan Iraz M.’nin yanında refakatçi olarak kalmaya başladı. 16 Eylül günü Sağlık Bakanlığı’nın kendilerini araması ile kayınvalidesinin ‘corona’ olduğunu öğrenen Hasan B., “Kaynanam sürekli öksürüyor. Virüsü bana da bulaştırmasından korkuyorum” diyerek, yanında kalmak istemedi.

Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.’nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre onu yastıkla boğmaya çalıştı. Durumu gören doktor, Hasan B.’yi odadan uzaklaştırıp durumu hastane güvenliğine bildirdi.

Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip kayınvalidesinin yüzüne çarşaf örtüp ağız-burun kısmına da yastık kapatarak, beklemeye başladı. Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.’nin fotoğrafını çekti.

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Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., bir gün sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hasan B. hakkında ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Hastanede Covid-19 tedavisi gören Iraz M. ise bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Savunmasında kayınvalidesine 15 yıldır kendisinin baktığını, onu öldürmek gibi bir niyeti olamayacağını belirten Hasan B. şunları söyledi: “Kayınvalideme hastanede bakacak olmayınca yanında ben kaldım. Hastanede kayınvalidemin başında beklerken kızım beni telefonla aradı ve anneannesinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi. Ben de hemşire ve doktora sordum. Onlar da ‘pozitif‘ dedi. Çok korktum. Kayınvalidemden çekindim. Çünkü çok kuvvetli öksürüyordu. Etrafa öksürüğü yayılmasın diye çarşafı yüzüne kapattım. Yastığı ağzına veya yüzüne denk gelecek, nefes alışına engel olacak şekilde koymadım. Yastığı baş ucuna koydum, öksürürken çarşaf üzerinden kaymasın istedim.”

Hasan B.’nin eşi ve yakınları ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti. Duruşmada tanık olarak dinlenen doktor M.S. ise odaya girdiğinde hastanın başının çarşafla örtülü olduğunu, burun ve ağız kısmını kapatacak şekilde üzerinde yastık olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Burak Soybir ise müteveffanın ölüm belgesinde ‘ölüm nedeni’ olarak bulaşıcı hastalık belirtildiğine dikkat çekerek, “Müvekkilim kendini korumak kastıyla hareket etmiştir. Müvekkilimin böyle bir niyeti olsaydı, oksijene müdahale ederdi. Tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verip yurt dışına çıkma tedbiri uygulayarak tahliye etti.