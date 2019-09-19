Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan damat tutuklandı

İstanbul’un Pendik ilçesinde boşanmak isteyen eşinin ve kayınpederinin içinde bulunduğu otomobilin yolunu kesip erkek kardeşleriyle birlikte beyzbol sopalarıyla saldıran ve kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan Murat Gültekin tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Gültekin ifadesinde şunları söyledi: “Aynı mahallede oturuyorduk. Trafikte karşılaştık. Küfür edince kardeşim aracını önüne kırdı. Saldıracağını düşünerek vurdum. Bana vurmaya başladı. Kendisi benden güçlüdür. O esnada canım yanınca ben kendimi kurtarmak amacıyla dudağını ısırmışım. Nasıl ısırdığımı hatırlamıyorum.”

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Karısının engelli kardeşini de darp etti

Pendik’te yaşayan Dönüş Gültekin 15 yıllık eşi Murat Gültekin’den boşanma kararı alarak baba ocağına döndü. Murat Gültekin, yaklaşık iki ay önce kayınpederi Adil Taşdemir’in evine eşiyle barışmak için gitti. Ancak taraflar anlaşamadı.

Aynı mahallede oturan Gültekin ve kayınpederi 9 Eylül’de trafikte karşılaştı. Murat Gültekin kardeşleri Ferhat ve Kadir ile annesinin içinde bulunduğu araçla, kayınpederi Adil Taşdemir ve kayınbiraderi Gökhan Taşdemir’in içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen Gültekin kardeşler beyzbol sopalarıyla saldırdı. Murat Gültekin kayınpederi Adil Taşdemir ile yumruklaştığı sırada dudağını ısırarak parçaladı. Adil Taşdemir’in engelli oğlu Gökhan Taşdemir de darp edildi.

‘Murat, Kadir, Ferhat ve anneleri Filiz beyzbol sopalarıyla bizi darp etti’

Adil Taşdemir ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Dudağı ve çenesine 20 dikiş atılan kayınpeder Adil Taşdemir, damadı ve ailesinden şikayetçi oldu. Adil Taşdemir ifadesinde damadının uyuşturucu kullandığını ve başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürerek şunları söyledi: “Kızım çalışmadığı ve evine bakmadığı için boşanma kararı aldı. Bir süre önce evime gelerek beni tehdit etti. Trafikte giderken araçlarıyla önümüzü keserek, Murat, Kadir, Ferhat ve anneleri Filiz beyzbol sopalarıyla bizi darp etti. Damadım dudağımı kopardı ve yirmi dikiş atıldı.”

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Murat Gültekin ve ailesi kaçarken polis, kardeşleri Kadir ve Ferhat Gültekin’i gözaltına aldı. İki kardeş savcılığın talebi üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Damat Murat Gültekin ise iki gün önce soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu savcılığına teslim oldu.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Murat Gültekin, kardeşleri gibi ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.