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Yaramazlara biraz batar!

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp üç ay dondurucuda saklamış

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, İran uyruklu M. K. (35) bugün İran Konsolosluğu’na giderek üç ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bunu üzerine gözaltına alınan K., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, cesetleri sakladığı evin adresini verdi.

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Olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde K.’nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığını ortaya çıkardı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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