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Yaramazlara biraz batar!

Kayınpeder ve damadı aynı gün Covid-19’a yenik düştü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, Covid-19 tedavisi gören Mehmet San (50) ve kayınpederi Fazıl Çav (85) aynı gün hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Dodurga Mahallesi’nde yaşayan işçi emeklisi San ile kayınpederi Çav, geçen hafta rahatsızlandı. Covid-19 testleri pozitif çıkan San ve Çav, evlerinde karantinaya alındı.

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13 Kasım Cuma günü durumu ağırlaşan San, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Çav da aynı günün akşamında Acıpayam Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fazıl Çav, gece yarısı hayatını kaybetti. 

Kayınpeder ve damadı dün Dodurga Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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