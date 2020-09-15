Kaybolan telefonunu bir gün sonra buldu: Galeri maymun selfie’leriyle doluydu

Malezya’da yaşayan Zackrydz Rodzi kaybolan telefonunu ertesi gün evinin arkasındaki ormanlık alanda bulduğunda galerisinde maymun selfie’ileri, ağaç fotoğrafları, hatta kısa bir video vardı.

Batu Pahat’taki evinde cumartesi sabahı uyandığında telefonunu bulamayan Rodzi önce çalındığını düşündüğünü anlattı.

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Evde hırsız girdiğine dair bir işaret bulayınca düşürmüş olabileceği ihtimaline karşılık evin çevresini aradı.

Bir yandan sesini duyar umuduyla telefonunu çaldırmaya devam eden Rodzi ertesi gün de telefonunu bulamadı.

Öğleden sonra babası evlerinin dışında bir maymun gördü. Bu esnada tekrar telefonu arayan Rodzi bu kez telefonun uzaktan gelen sesini duydu.

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Sese doğru gittiğinde telefonunu çamurun içinde buldu.

Telefonu alan kişi hakkında bir ipucu yakalamak için galeriyi açan Rodzi maymun selfie’leri, orman fotoğrafları ve maymunun telefonu ısırmaya çalıştığı anların videsounu buldu