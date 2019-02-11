Tatilciye Uludağ’ı terk ettiren çatışma: Bir ölü üç yaralı

Uludağ’da güvenlik görevlileriyle kayak kiralayan işletmeciler arasında geceyarısı çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü üç kişi yaralandı. Olay nedeniyle birçok tatilci Uludağ’ı terketti.

Çok sayıda tatilci Uludağ’ı terketti. Fotoğraflar: DHA

Çatışma kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller bölgesinde yaşandı. Uludağ’daki kış festivalinde görev yapan güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaflar arasında geceyarısına doğru çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. Olayda üç kişi yaralandı, Yusuf Köse adlı esnaf hayatını kaybetti.

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Jandarma bölgesi olan dağa Bursa’dan da özel harekat, çevik kuvvet polisi ve zırhlı araçlar sevk edildi. Polis ve jandarma, Uludağ yolunu ablukaya alarak silahlı şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı önlem aldı. Ekipler, araçlarda ve kişiler üzerinde arama kimlik kontrolu ve arama başlattı.

Jandarma 17 kişiyi gözaltına aldı.

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Aramalarda Uludağ’dan Bursa’ya inen bir otomobilden ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerdeki tatilcilerin, gece yarısı ellerindeki valizler ile otelleri boşalttığı görüldü.