Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaya sansarını öldürüp yön levhasına astılar

Konya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürülen kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı.

Fotoğraf: DHA

Merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi üzerinde bulunun yön levhasında asılı halde kaya sansarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Reklam

Olay yerine gelen ekipler, yön levhasında asılı bulunan kaya sansarını inceleme yapmak üzere bulunduğu yerden aldı. Ekipler, sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

SON HABERLER

Şule Çet’in telefonu ikinci kez incelenecek; olay gecesi kayıtları çıkabilir

Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in (23) avukatı Umur Yıldırım, Çet’in telefonunun ikinci kez incelenmek üzere Jandarma Kriminal’e gönderildiğini söyledi. Yıldırım, “Olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Beklentimiz de umudumuz da bu yönde” dedi.

Üçlü zirvede liderlerden Suriye’de ‘siyasi çözüm’ vurgusu

Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanlarının katıldığı, Suriye’deki durumun görüşüleceği ‘Üçlü Zirve’, Ankara’da başladı. Ankara’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte zirve öncesi birlikte ‘aile fotoğrafı’ çektirdi ve basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve İran’dan ‘güvenli bölge’ye olumlu yaklaşım ve Suriye için BM’ye destek kararı

Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanlarının katıldığı, Suriye’deki durumun görüşüldüğü Ankara’daki ‘Üçlü Zirve’, sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirvede, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu sınırı boyunca ABD ile mutabakat ile kuracağı ‘güvenli bölge’ konusunda Rusya ve İran’dan olumlu yaklaşım geldiğini ve Suriye’de siyasi çözüm arayışları için Birleşmiş Milletler’in girişimlerine destek verileceğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...