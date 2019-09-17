Kaya sansarını öldürüp yön levhasına astılar

Konya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürülen kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı.

Fotoğraf: DHA

Merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi üzerinde bulunun yön levhasında asılı halde kaya sansarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Reklam

Olay yerine gelen ekipler, yön levhasında asılı bulunan kaya sansarını inceleme yapmak üzere bulunduğu yerden aldı. Ekipler, sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.