‘Kavuşamayanlar’: Taksim’deki ‘Kavuşma Durağı’ Bağcılar ya da Esenler’e taşınıyor

Taksim Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve önceki gün açılan geçici sergi platformu ‘Kavuşma Durağı’, Diken’in edindiği bilgiye göre 22 Şubat’ta taşınacak. Platformun yeni adresi Bağcılar veya Esenler olacak.

Fotoğraf: İBB

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, sergi platformunun kaldırılmasına karar vermişti. 7 Şubat tarihli kararda, İBB’nin platformu izin almadan kurduğu, 15 gün içinde kaldırılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacağı açıklanmıştı.

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Kavuşma Durağı’nın maliyetine ilişkin bilgi DHA’nın önceki sabah geçtiği haberde 652 bin lira yerine hatalı olarak ‘652 milyon lira’ diye servis edilmişti. Haber belediyenin sözcüsü Murat Ongun ile ajans arasında atışmaya neden olmuştu.