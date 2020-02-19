Kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlardan polis memuruna sürpriz doğum günü kutlaması

Afyonkarahisar’da hafta sonu oynanan 2’nci Lig maçında AFJET Afyonspor taraftarları, statta görevli polis memuru Engin Çakın’a ilginç bir sürpriz hazırladı. Kendi aralarında kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlar müdahale eden polis memurunu aralarına alıp, “İyi ki doğdun” tezahüratı arasında doğum gününü kutladı.

Fotoğraf: DHA

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden AFJET Afyonspor’un 23’üncü hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesi 15 Şubat Cumartesi günü Zafer Stadı’nda oynanan maç için görevlendirilen Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli Engin Çakın’ın doğum günü olduğunu öğrenen AFYOK Taraftar Grubu üyeleri sürpriz yapmaya karar verdi. Taraftarlar durumu diğer görevli polis memurlarına da iletti.

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Maçın devre arasında maraton tribününde bulunan bir grup taraftar birbiriyle sözde kavga etmeye başladı. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan yerel bir televizyon kanalındaki görüntülerde tribündeki hareketlilik ve kavga görüntüsü gerçeğini aratmadı.

En yakındaki polisler tribüne yönlendirilirken, ilk gidenlerden biri de Çakın oldu. Çakın, kavga edenleri ayırmaya çalışırken, kavga birden durdu.

Çakın’ın etrafında toplanan taraftarlar, “İyi ki doğdun” tezahüratı yapmaya başladı. Taraftarlar üzerine mum yaktıkları pastayı da çıkarıp doğum günü kutlaması yaptı.

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Çakın şaşkınlık yaşadı. Daha sonra mumları üfleyip taraftarlara teşekkür etti.

“Çok mutlu oldum ve gurur duydum”

36 yaşına giren Çakın, şunları söyledi: “Görevimiz gereği statta, taraftarların gerçekleştirebileceği olumsuz durumlara karşı teyakkuz halindeyken ve yeri geldiğinde yaptığımız işlemlerden dolayı taraftarın karşısında bir konumda bulunmamız ve devre arası çıktığını düşündüğüm olaya müdahale ederken; taraftarlarımız tarafından böyle bir sürpriz yapılması beni şaşırttı ve mutlu etti. Bu durum her ne olursa olsun taraftarlarımızın bizleri ne kadar çok sevdiğini ve onların gönüllerini kazandığımızı göstermesi açısından da çok mutlu oldum ve gurur duydum.”