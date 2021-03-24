Kavcıoğlu’nun enflasyon hedefi yüzde 5

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun banka genel müdürleriyle görüşmesinde, MB’nin belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine ‘sıkı sıkıya’ bağlı kalınacağını söylediği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Kavcıoğlu’nun yerine geldiği Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da para politikasındaki ‘sıkı duruş’un enflasyonda yüzde 5 hedefi elde edilene kadar süreceğini belirtmişti.

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Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ndeki (TKBB) bankaların yöneticileriyle İstanbul’da görüştü.

AA’nın aktardığına göre toplantıda, enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü.

‘Vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edecek’

Üst düzey bankacılar, MB’nin enflasyon görünümü, gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon oranları da dikkate alınarak ‘enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde para politikası duruşunu belirlemeye’ devam edeceğini aktardı.

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Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığını ifade eden kaynaklar, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını söyledi.

Bankacılık sektör temsilcileri, MB’nin ‘veri odaklı yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını dikkate alarak kararlarını belirleyeceğini’ dile getirdi.

MB’nin ‘serbest piyasa kurallarına ve dalgalı kur sistemine bağlı kalmaya devam edeceğini’ ifade eden kaynaklar, MB’nin ‘bankacılık sektörü ve diğer paydaşlarla iletişim kanallarını tamamen açık tutacağını’ bildirdi.