Kavcıoğlu: Hemen faiz indirileceği önyargısı doğru değil

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, nisan veya sonrasındaki aylarda ‘hemen faiz indirileceği önyargısını’ doğru bulmadığını belirterek, MB’nin para politikası araçlarını bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Bloomberg ajansının haberine göre Kavcıoğlu, “Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz” dedi.

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Naci Ağbal yerine göreve gelmeden önce Yeni Şafak’ta köşe yazarlığı yapan Kavcıoğlu, yazılarında yüksek faizin enflasyona yol açtığını, bu sebeple düşürülmesi gerektiğini savunuyordu.

Yeni başkan, MB’nin yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Haberde, başkanlarının görevden alınmaları sonrasında piyasaları MB’nin araç bağımsızlığının olduğuna nasıl ikna edeceği sorusuna Kavcıoğlu şu yanıtı verdi: “Merkez Bankası’na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir. Merkez bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurt içi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir.”

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Kurların serbest piyasada arz talep dengesine göre oluşacağını kaydeden Kavcıoğlu, “Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız” dedi.

MB’nin uygun koşullar oluştuğunda rezervlerini güçlendirmeye yönelik araçları iletişimi önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye alabileceğini kaydeden Kavcıoğlu, MB’nin tek politika faizi uygulamasına devam edip etmeyeceğine yönelik soruya da şu yanıtı verdi: “Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacağız, bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek.”