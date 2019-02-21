Gezi iddianamesi: Avrupa Konseyi üyesi ‘dehşete kapıldı’

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Osman Kavala dahil 16 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilmesi karşısında ‘dehşete kapıldığını’ söyledi.

Fotoğraf: Stockholmcf

İddianame Kavala’nın cezaevindeki 477’inci gününde açıklanmıştı.

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Kavala’nın dışında, oyuncu Mehmet Ali Alabora, mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve gazeteci Can Dündar da şüpheliler arasında.

İddianamede tüm şüphelilerin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması isteniyor.

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‘Dehşete kapıldım’

Appalled by the indictment presented to a criminal court in Istanbul regarding the Gezi events.The accusations levelled v 16 persons & the aggravated life sentences requested are unacceptable.I hope that the criminal court in question will see them as such https://t.co/lMppso9X0I pic.twitter.com/tSnMdnFZqo — Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) February 20, 2019

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Mijatovic, iddianame karşısında ‘dehşete kapıldığını’ söyledi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Mijatovic, savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmesinin ‘kabul edilemez olduğunu’ ve mahkemenin iddianameyi reddetmesi umduğunu kaydetti.

Mijatovic suçlamalar için, “Türk yargısının, Avrupa insan hakları standartlarından ne kadar uzaklaştığının göstergesi” dedi.

Tutuklamaları misilleme olarak değerlendirmişti

Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) açtığı davaya müdahil taraf olarak katılacağını ve bu konuda hazırladığı mütalaasını mahkemeye ilettiğini aktaran Mijatovic, Gezi eyemlerine ilişkin görüşlerine de bu mütalaada yer verdiğine dikkat çekti.

Mijatovic, geçen ay sunduğu yazılı mütalaasında, “Bu tür tutuklamaların ve gözaltıların Türkiye’de sivil toplum aktivistleri ve insan hakları savunucularının meşru çalışmalarına yönelik giderek artan bir misilleme saldırısının parçasını oluşturduğu” demişti.