Savcılık: Kavala’nın darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgu var

CANAN COŞKUN

Osman Kavala, tutuklanma talebiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık, Kavala’nın tutuklanmasına yönelik sevk yazısında Kavala’nın darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgu bulunduğunu öne sürdü. Ancak bulgunun ne olduğu belirtilmedi.

Gezi davasından beraat ettikten sonra ’15 Temmuz soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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İstanbul başsavcılığının sevk yazısında, Amerikalı akademisyen Henry Barkey’nin 15 temmuz 2016’da İstanbul’a gelerek Büyükada’daki Splendid Otel’de kaldığı belirtildi. Barkey’nin 18 Temmuz 2016’da Kavala ile Karaköy’de buluşup Türkiye’den ayrıldığı belirtilen yazıda, darbe girişimi öncesi ve sonrası ikilinin arasında yoğun irtibat bulunduğu savunuldu. Ancak ne kadar iletişim kurulduğuna dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Savcılık Kavala’nın 30 Haziran 2016’da Diyarbakır’a gittiğini ve PKK ile irtibatlı kişilerle buluştuğunu da öne sürdükten sonra darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldığını savundu.

Söz konusu soruşturmanın 26 Temmuz 2016’da başlatıldığını kaydeden savcılık, Kavala’nın kaçma şüphesi bulunduğunu bu yüzden gözaltına alındığını belirtti.

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Gezi Parkı eylemlerine finansman sağlamakla suçlanan Kavala, dün yapılan duruşmada beraat etmiş, hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verilmişti. Hemen ardından İstanbul başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında Kavala hakkında gözaltı kararı bulunduğunu duyurmuştu.

Kavala ‘anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, Silivri Cezaevi’nden Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.