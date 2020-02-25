Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yargıya gözdağı veriyor, sen kimsin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında beraat ettikten sonra darbe soruşturmasın kapsamında yeniden tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın cezaevine dönmesine ilişkin kararda, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tavrının etkili olduğunu’ savunarak, “Yargıya gözdağı vermeye kalkıyor, Kimsin sen, sen kimsin?” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, yargının sorunlarının, adalet kavramının yıprandığının bir kez daha altını çizerek hakim ve yargı mensuplarının uyacağı etik ilkelerinin belirlendiği Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde yer alan maddeleri anımsattı: “Hakim ve savcılar insan haklarını korur ve herkese eşit davranır, bağımsızdır, tarafsızdır, dürüst ve tutarlıdır, yargıya olan güveni temsil eder, mahremiyeti gözetir, mesleğe yaraşır şekilde davranır.”

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Mevlana’nın sözüyle gönderme

Mevlana’nın, ‘Adalet kutup yıldızı gibidir kainat onun etrafında döner’ sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu’nun gündeminde yeniden tutuklanan Kavala da vardı. Kavala’nın cezaevi aracındayken yeniden hapishaneye götürüldüğünü anımsatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “‘Dün onu beraat ettirmeye kalktılar’ diyerek yargıya gözdağı vermeye kalkıyor, Kimsin sen, sen kimsin? Bu lafı eden insanda adalet duygusu yoktur. Sen kalkıyorsun günahsız bir adam için ‘Nasıl beraat ettirirsin’ diyorsun.“

‘Damat İstanbul vakası’

“Müdahale sadece Osman Kavala’da olmadı” diyen Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’un yanısıra bir de ‘Damat İstanbul’ vakası olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet’in Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın satın aldığı arazilere ilişikin haberini ve getirilen yayın yasağını anımsattı:

“Damat İstanbul, kanal projesinin olduğu yerden 13 dönüm arazi kapatmış. Cumhuriyet gazetesinin haberine yayın yasağı getirdiler hemen. Akabinde yayın yasağını eleştiren haberlere de yayın yasağı getirildi! Soruyorum: Bunlar hakim mi, Saray’ın köleleri mi?”

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Dün, 25 baronun yaptığı, “Tarihin en ağır yargı krizini yaşıyoruz” ifadeleri yer alan ortak açıklamaya değinen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Açıklamada, ‘Türkiye dünyanın en büyük avukat hapishanesi haline gelmiştir’ deniyor. Ben söylemiyorum. Avukatlar söylüyor. Yargının ne kadar siyasallaştığını dafalarca söyledim. “

‘Hakimler Savcılar Aşağı Kurumu’

“Hakimler Savcılar Yüksek Kurumu” diye söze başlayan sonra “Artık Hakimler Savcılar Kurulu… Hakimler Savcılar Aşağı Kurumu diyebiliriz” diyen CHP lideri, 12 Mart döneminden ağır bir baskı olduğunu savunarak, “Kimsenin nefes almasını istemiyorlar” dedi.

‘Şehitleri eşya gibi görüp taneyle ifade etmek kadar büyük ayıp olamaz’

‘Şehitlerden bahsederken çok dikkatli bir dil kullandıklarını’ ifade eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 22 Şubat’taki açılışta sarf ettiği “Libya’da birkaç tane şehidimiz var” sözlerine tepki gösterdi: “Şehitler sıradan ölümü anımsatmaz. Onları bir eşya gibi görmek, taneyle ifade etmek kadar büyük bir ayıp olmaz. Erdoğan’a yakın medyanın konuşmadan ‘tane’ ifadesini çıkarmış. Erdoğan’ın sözlerini kendi medyası sansürlüyor. AK Parti’nin sitesinde de o ifade çıkarılmıştı çünkü AK Partililer de tane ifadesinin kabul görmeyeceğini biliyor. Beyefendi sözlerine ‘Şehitler tepesi boş kalmayacak’ diye devam ediyor. Şehitler Tepesi boş kalmayacaksa senin çocukların var, kefenle karşılayan gençler vardı onları neden göndermiyorsun?“

Erdoğan’ın Azerbaycan’a giderken FOX TV muhabirinin ‘birkaç tane’ ifadesine muhalefetin tepki gösterdiğini anımsatması üzerine, “FOX TV önce gazete olsun, yalan haber yapmasın” yanıtını verdiğini anımsatan CHP lideri, “Kendi sözlerini yalanlıyor” dedi.

‘Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım’

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Yönettiği devlete vergi vermemek için dolarları Man Adası üzerinden dolandırdılar, beş kuruş vergi vermediler. MASAK, bankalar diyor ki, kayıtlar doğru. Bir belgesel yaptık bununla ilgili. Yayın yasağı getirildi. Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım.”

CHP lideri Suriye’ye de değindi: “‘İdlib’de savaş var diyebilirim’ diyor, Neden Meclis’te anlatılmıyor olup biten?… Eski Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil‘in sözüdür. Ortadoğu’da bir davette davetli listesinde adınız yoksa adınız menüdedir” dedi.

Saman ithalatı yapıldığına işaret eden gümrük beyannamelerini gösterdi

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde, Erdoğan’la arasındaki ‘saman polemiği’ de vardı. Erdoğan’ın, geçen haftaki konuşmasında yaptığı Türkiye’nin saman ithalatına yönelik açıklamasını yalanladığını söyleyen CHP lideri ithalat yapıldığına işaret eden gümrük beyannamelerini gösterdi ve şöyle devam etti: “Millete niye yalan söylüyorsun? ‘Kılıçdaroğlu bunu araştırır’ diye düşünmedin mi sen, bu ‘Kılıçdaroğlu belgesiz konuşmaz’ diye düşünmedin mi sen?”

Sakarya’daki tank-palet fabrikasının BMC-Katar Ordusu ortaklığına devredilmesine de değinen Kılıçdaroğlu, bu konuda ‘Erdoğan’ın yalan söylediğini’ belirterek şöyle devam etti: “Yalan makinesi. Kurumun başındaki adam tank üretilemediğini söylüyor. Erdoğan, ‘Bay Kemal bilmez burada tank üretiliyor’ diyor.”