Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür’e kapatma davası

Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür A.Ş., Ticaret Bakanlığı’nın kapatma davası açtığını duyurdu.

Anadolu Kültür’ün yazılı açıklamasında, kapatma davası ‘Kavala’nın maruz kaldığı hukuksuzlukların devamı’ diye tanımlandı.

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Açıklamada, cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şirkete ‘faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde, kâr amacı gütmeden yürüttüğü‘ gerekçesiyle dava açıldığı dile getirildi.

Anadolu Kültür, şirketin 2002’den beri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bakanlık tarafından incelendiği ve suç tespit edilemediğini kaydetti.

Açıklamada, davanın açılma süreci şöyle anlatıldı: “Anadolu Kültür hakkındaki araştırmaların ve denetlemelerin seyri şöyle cereyan etmiştir: ‘Gezi Olayları Soruşturması’ kapsamında yaptığı incelemede Ceza Kanunları açısından şirketimizin suç işlemiş olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamayan MASAK, bunun üzerine, ‘şirketin faaliyetlerinin bir şirket kapsamında ele alınıp alınamayacağının’ Ticaret Bakanlığı tarafından araştırılmasını istemiştir. Bu araştırma başlatıldığında, şirkete ait son on yılın bütün muhasebe kayıtları, banka kayıtları, ayrıca istenen diğer tüm ilgili belgeler, raporlar ve açıklamalar Ticaret Bakanlığı müfettişlerine eksiksiz olarak sunulmuştur.

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Gerekçe fon alması

Bu denetlemenin ardından, Ticaret Bakanlığı tarafından, Anadolu Kültür A.Ş.’nin ‘ekonomik amaç ve konular için kurulduğu, ancak gelirinin büyük kısmının yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluş ve kişiler tarafından bağış, hibe vb. fonlarla sağlayarak faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde yürüttüğü’ iddiasıyla TTK 210/3 maddesi gereğince fesih davası açılmıştır.

Açıklamada Türk ticaret mevzuatında şirketlerin sponsorluk yoluyla fon sağlamasını engelleyen hiçbir yasal kısıtlamanın bulunmadığı kaydedildi.

Anadolu Kültür şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu talep ile açılan ilk dava olan bu dava, maalesef Türkiye’de hukukun araçsallaştırılmasının önemli örneklerinden biri olmuştur ve bundan sonra da bu şekilde anılacaktır.”

Silivri Cezaevi’nde 1204 gündür tutuklu bulunan Kavala, Gezi Parkı’ndaki olaylar ile darbe girişimi sonrası açılan davada yargılanıyor.