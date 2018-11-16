Kavala’nın derneğine operasyon: Boğaziçi ve Bilgi akademisyenlerine gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden bazı akademisyenler, işadamı ve gazeteciler gözaltına alındı. Operasyonun tutuklu işinsanı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Derneği üye yöneticilerine yönelik olduğu belirtiliyor.

Bu isimler arasında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı da bulunuyor.

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Avukat Aslı Kazan, Tarhanlı için üç gün gözaltı kararı olduğunu belirtti.

Öte yandan Bilgi Üniversitesi kurucularından, Anadolu Kültür yönetim kurulu başkanvekili Yiğit Ali Ekmekçi, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Siyaset Okulu direktörü ve Anadolu Kültür yönetim kurulu üyesi Hakan Altınay, Anadolu Kültür genel koordinatörü Asena Günal ve Hafıza Merkezi’nin kurucu üyesi ve Anadolu Kültür danışmanı Meltem Aslan Çelikkan ile gazetecive Anadolu Kültür danışmanı Çiğdem Mater’in de gözaltına olduğu belirtildi.

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Gözaltına alınan isimlerin neyle suçlandığı bilinmiyor. Ancak isimlerin ortak noktası Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Derneği üye ve yöneticileri olması.

Kavala geçen sene ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.