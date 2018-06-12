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Yaramazlara biraz batar!

Kavala, uzun tutukluluk gerekçesiyle AİHM’e başvurdu: İnsanın ağırına gidiyor

 

Tutuklu işadamı Osman Kavala, uzun tutukluluk gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduklarını açıkladı.

Silivri Cezaevi’nden bir mektup kaleme alan Kavala, mayıs sonu itibariyle hapisteki yedinci ayını tamamladığını, iddianameyi beklediğini ifade etti.

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Tahliye taleplerinin reddedildiğini dile getiren işadamı, kendisine emniyet sorgusunda gösterilenlerin somut delil mahiyetinde olmadığını kaydetti.

Kavala, “Açıklama yapabilmek için, eğer varsa, dosyamda bulunan benimle ilgili delilleri görmek istemiştim. Bu talebe de cevap alamadık” diye yazdı.

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AİHM’e başvuru

İşadamı, şu bilgileri verdi: “Anayasa Mahkemesi’nden sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduk. Avrupa Konseyi’nin bu organı, kapsadığı ülkeler ve bu ülkelerde yaşayanların hayatları üzerindeki etkisi bakımından sanırım Avrupa’nın en işlevsel kurumu. AİHM’in ulusal mahkemelere kıyasla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne daha vakıf olduğu, ulusal mahkemelerin kararlarını bu normlara göre değerlendirdiği ülkelerin vatandaşları gibi, hükümetleri tarafından da kabul ediliyor.”

‘İnsanın ağrına gidiyor…’

Başvurunun kendi durumunda olan birçok başvuru gibi haksız bulunan bir mahkeme kararına değil uzun tutukluluğa yönelik olduğunu aktaran Kavala, şöyle devam etti: “Bu durum masumiyet karinesinin tanınmamasıyla ve her şeyden önce insan özgürlüğüne verilen değerle ilgili. AİHM’e başvurmak güven veren bir hak olsa da, vatandaşı olduğunuz devletin özgürlüğünüze değer vermediğini beyan etmiş olmak insanın ağırına gidiyor…”

‘Darbecilik’ suçlaması

İstanbul’da 19 Ekim 2017’de gözaltına alınan Kavala’nın, tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’la aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıkmıştı.

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise beş gün sonraki Meclis grubu konuşmasında Kavala için “Türkiye’nin Soros’u dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Gereken hesabı soracağız” demişti.

Kavala, 1 Kasım 2017’de ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

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