Kavala, ‘tahliye edildiği dosyadan’ yeniden gözaltında!

CANAN COŞKUN

İşadamı Osman Kavala’nın yeniden gözaltına alınma gerekçesinin Ekim 2019’da hakkında tahliye kararı verilmiş darbe girişimi soruşturması olduğu ortaya çıktı.

Gezi Parkı eylemlerine finansman sağlamakla suçlanan Osman Kavala, dün yapılan duruşmada beraat etmiş, hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verilmişti. Ancak İstanbul başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında Kavala hakkında gözaltı kararı bulunduğunu duyurmuştu.

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Kavala ‘anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, Silivri Cezaevi’nden Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Ancak savcılığın açıklamasının aksine Kavala hakkında yeni bir soruşturma yok. Kavala, Ekim 2017’de gözaltına alındığında hakkında iki ayrı tutuklama müzekkeresi düzenlenmişti. Bunlardan biri Gezi Parkı eylemlerinin suçlama konusu yapıldığı soruşturma, diğeri de darbe girişimine ilişkin soruşturmaydı. Darbe soruşturmasında Ekim 2019’da tahliye kararı verilmişti. Dosyada Kavala’nın bu soruşturmayla ilgili ifadesi de bulunuyordu.

Dolayısıyla Kavala, tahliye kararı verilen dosya kapsamında yeniden gözaltına alındı.

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Kavala, temmuzda ‘Ayrı bir soruşturma var’ demişti

Kavala, geçen temmuz ayında hakkında ’15 Temmuz darbe girişimine destek’ suçlamasıyla ayrı bir soruşturma olduğunu belirterek, “Herhalde bir vakitte benim için de tahliye kararı verilecek ama bu cezaevinden çıkacağım anlamına gelmiyor” demişti.

Kavala, “Tutuklama kararım tuhaf bir biçimde iki dosya arasında paylaştırılmış. Bu ikinci dosya hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. 20 aydır iddianamesi ortaya çıkmadı” diye konuşmuştu.