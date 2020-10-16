Kavala iddianamesini hazırlayan savcı, bakan yardımcılığına atandı

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atandı. Yılmaz, Gezi davasında hakkında tahliye kararı verilen işadamı Osman Kavala hakkında ‘anayasal düzeni değiştirmek’ ve ‘casusluk’ suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı.
Atama kararı bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre, adalet bakan yardımcılığına atanan Yılmaz aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu’nda soruşturma ve atamalara bakan Birinci Daire’de görev yapacak.