Kavala: Haksızlığın hukuk yoluyla giderileceğine olan inancımı koruyorum

Tutuklu işadamı Osman Kavala, kendisine yapılan haksızlığın eninde sonunda hukuk yoluyla giderileceğine inandığını söyledi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Gezi davasında tutuklu yargılanan Kavala, 18 Şubat’ta beraat etmiş, hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak Silivri Cezaevi’nde 1 Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Kavala, bir darbe girişimi soruşturmasında tekrar tutuklanmıştı. Kavala’nın bu soruşturmada daha önce resen tahliye edildiği de ortaya çıkmıştı.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, cezaevinde ziyaret ettiği Kavala’nın mesajını paylaştı.

Tutuklu işadamının mesajı şöyle:

“Beraat kararından sonra odamdaki televizyonu, buzdolabını başka hükümlülere bırakıp eşyalarımı toplayarak cezaevi aracıyla Silivri’den çıkarıldım. Bir süre sonra cezaevi aracı yolda durduruldu. Araca yanaşan bir sivil görevli, hakkımda yeni bir gözaltı kararı olduğunu belirtti. Doğrudan emniyete ve ardından adliyeye götürüldüm. Tutukluluk kararı sonrasında Silivri’de aynı koğuşa geri koydular.

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Uğradığım büyük haksızlığa, hukuksuzluğa tabii ki üzülüyorum. Ama aynı zamanda ülkemin ve yargı kurumunun içine düştüğü vahim hale üzülüyorum.. Çok sıra dışı vahim adaletsizlikle karşı karşıyayım. Ama bu haksızlığın da eninde sonunda hukuk yoluyla giderileceğine olan inancımı koruyorum.”