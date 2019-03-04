Kavala dahil 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet: Gezi iddianamesi kabul edildi

Gezi parkı eylemlerine ilişkin işadamı Osman Kavala dahil 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianame Kavala’nın cezaevindeki 477’inci gününde açıklanmıştı.
Kavala’nın dışında, oyuncu Mehmet Ali Alabora, mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve gazeteci Can Dündar da şüpheliler arasında.
İddianamede tüm şüphelilerin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması isteniyor.