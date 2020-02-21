Kavala: Cumhurbaşkanının müdahalesi bir imkanı engelledi

Gezi Parkı davasında beraatle birlikte tahliye edilen ancak başka bir soruşturmada tutuklanan işadamı Osman Kavala, ‘hukuksuz ve mantıksız bir suçlamayla’ yeniden tutukladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Gezi davasında tutuklu yargılanan Kavala, 18 Şubat’ta beraat etmiş, hakkında tahliye kararı verilmişti. Silivri Cezaevi’nde 1 Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Kavala, bir darbe girişimi soruşturmasında tekrar tutuklanmıştı. Kavala’nın bu soruşturmada daha önce resen tahliye edildiği de ortaya çıkmıştı.

Reklam

Kavala, avukatları aracılığıyla osmankavala.org isimli sitede yazılı açıklama yayınladı. Kavala’nın açıklaması şöyle:

“Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyip tutukluluğumu sürdürmesi ciddi bir hak ihlali olduysa da İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararları olumlu yönde bir adımdır.

Ben, Gezi Davası’ndaki temelsiz kurgunun, hukuksuzlukların, tutuklama uygulamasının, yargıdaki sorunların anlaşılmasına katkıda bulunacağını ve böylelikle onarıcı bir etki sağlayacağını ümit ediyordum.

Reklam

Ancak maalesef Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi bu imkanı engelledi, bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım. İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası Emniyetten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü.

Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi Protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir artniyeti göstermektedir.

Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum.”