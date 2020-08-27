Katy Perry ve Orlando Bloom’un kızı oldu

Geçen yıl nişanlanan ABD’li şarkıcı Katy Perry ve Britanyalı oyuncu Orlando Bloom’un çocuğu oldu. Çiftin dünyay gelen kızlarına ‘Daisy Dove Bloom’ adı verildi.

Fotoğraf: Reuters

İkisinin de iyi niyet elçisi olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun (Unicef) aracılığıyla duyurulan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Kızımızın sağlıklı olarak dünyaya gelmesi nedeniyle çok mutluyuz. Dünyada her 11 saniyede bir hamile bir kadın ve yeni doğan bebek önlenebilecek nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Salgın nedeniyle yeni doğanlar birçok bölgedeki sabun, su, ilaç gibi şeylerin eksikliği nedeniyle daha büyük risk altında ve biz anne-baba olarak zor durumdaki ebeveynleri her zamankinden daha iyi anlıyoruz.”

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Fotoğraf: Twitter

Kızlarının parmağının göründüğü siyah-beyaz bir fotoğrafı paylaşan çift, onun doğumu nedeniyle zor durumdaki annelere ve çocuklarına destek amaçlı bağış sayfası açtıklarını da duyurdu.

Perry, hamile olduğunu, ‘Never Worn White’ adlı şarkısının klibinde ‘belirgin karnıyla’ sevenlerinin karşısına çıkarak duyurmuştu.

Yakın gelecekte Perry’yle nikah masasına oturmayı planlayan Bloom’un Avustralyalı manken Miranda Kerr’le olan evliliğinden dokuz yaşında bir oğlu var.