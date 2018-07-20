Katliamın üçüncü yılı: Suruç’ta anma, Ankara ve İstanbul’da müdahale

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD katliamında hayatını kaybeden 33 kişi anıldı. Ankara ve İstanbul’daki anmalarda ise polisten müdahale geldi.

Suriye’nin Kobani kentine geçmeden önce 20 Temmuz 2015’te Amara Kültür Merkezi’nin önünde basık açıklaması yapan gruba yönelik IŞİD saldırısında 33 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi de yaralanmıştı.

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Katliamın üçüncü yıldönümünde bugün kültür merkezinin önünde anma töreni düzenlendi.

Tören öncesi alanın etrafı barikatlarla çevrilirken, polis yoğun önlem aldı. Törene HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin, Murat Çepni, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ve yaralananlar katıldı.

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Grup patlamanın olduğu noktaya karanfil bıraktı.

Vekilden eleştiri

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polisin önlemine tepki göstererek “Burada bir anma için önümüze onlarca engelleme çıkartılıyor. Ama elinde bombalarla, arabalarında bombalarla meydanlarda insanların yaşamlarını yitirmesine sebep olanlar rahatlıkla gezebiliyor” diye konuştu.

Öcalan, saldırının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen olayın hala aydınlatılamadığını ifade ederek şunları söyledi: “Bir patlama sonucu bu ülkenin 33 genci, aydını yaşamını yitirdi. Maalesef bulunduğumuz coğrafyada canın ve yaşamın kıymeti ortadan kaldırılmış durumdadır. Biz mücadelemize her zaman devam edeceğiz. İnsanların yaşamlarını yitirmemesi için, insanların huzur ve barış ortamında kardeşçe yaşaması için bu mücadeleyi halklarımızla beraber yükseltmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada radikal unsurlara hiçbir zaman yer olmayacaktır.”

Açıklamanın ardından kalabalık, patlamada yaşamını yitiren ve Suruç’ta defnedilen Osman Çiçek ile Kasım Deprem’in mezarlarına karanfil bıraktı.

İki kentte müdahale

Suruç’ta bunlar olurken İstanbul ve Ankara’da da gruplar toplanarak saldırıda hayatını kaybedenleri anmak istedi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde akşam saatlerinde toplanan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında arbede yaşanırken polis biber gazı ve plastik mermi de kullandı. Polislerin bazı kişileri döverek gözaltına aldığı görüldü.

Gözaltına alınan 14 kişi arasında gazeteci Zeynep Kuray’ın da olduğu bildirildi.

Ankara’da da “Suruç için adalet herkes için adalet” yazılı pankart açan gruba polis valiliğin izni olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.