Katliamın gölgesinde: ABD’nin Kudüs büyükelçiliği açıldı

ABD, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığı büyükelçiliğini bugün açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını belirterek büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağını duyurmuştu.

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Elçiliğin açılış töreni, 14 Mayıs 1948’de kurulan İsrail’in 70’inci kuruluş yıldönümüne denk getirildi.

AA’nın haberine göre açılış törenine İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump’ın yanı sıra dört Cumhuriyetçi senatör katıldı.

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Törene davet edilen 86 ülkenin büyükelçiliğinden 32’si büyükelçi veya diplomat düzeyinde hazır bulundu.

‘Barıştan yanayız’

Trump, görüntülü mesajında İsrail’in kuruluşundan beri Kudüs’ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek “İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir” dedi.

ABD başkanı, Mescid-i Aksa dahil Kudüs’teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduklarını ifade ederek Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu iddiasını yineledi.

Trump, iki taraf arasına kalıcı barıştan yana olduğunu aktardı.

Öte yandan Trump’ın Twitter’dan “İsrail için büyük gün. Tebrikler!” mesajını paylaşması da dikkat çekti.

Big day for Israel. Congratulations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

Kutlama ve protesto

Binlerce İsrailli de dün akşam Kudüs’ün Altı Gün Savaşı ile ‘yeniden birleşmesi’ni kutladı. 1967 yılındaki savaşta İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ele geçirmişti.

Doğu Kudüs’ün statüsüne ilişkin iki taraf arasında uzun yıllardır uzlaşma sağlanamazken, Filistinliler, Doğu Kudüs’ü ileride kuracakları bir devletin başkenti olarak görüyor.

Yüzbinlerce Filistinli ise törenle eş zamanlı olarak sokakları doldurdu. Gazze Şeridi’nde ve Ramallah kentindeki protestoculara İsrail güvenlik güçleri gerçek mermiyle saldırdı.

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti, 1000 kişi yaralandı.