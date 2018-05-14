Diken

Yaramazlara biraz batar!

Katliamın gölgesinde: ABD’nin Kudüs büyükelçiliği açıldı

Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

 

ABD, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığı büyükelçiliğini bugün açtı.

Ivanka Trump. (Fotoğraf: FOX News)

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını belirterek büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağını duyurmuştu.

Reklam

Elçiliğin açılış töreni, 14 Mayıs 1948’de kurulan İsrail’in 70’inci kuruluş yıldönümüne denk getirildi.

AA’nın haberine göre açılış törenine İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump’ın yanı sıra dört Cumhuriyetçi senatör katıldı.

Reklam

Törene davet edilen 86 ülkenin büyükelçiliğinden 32’si büyükelçi veya diplomat düzeyinde hazır bulundu.

‘Barıştan yanayız’

Trump, görüntülü mesajında İsrail’in kuruluşundan beri Kudüs’ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek “İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir” dedi.

ABD başkanı, Mescid-i Aksa dahil Kudüs’teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduklarını ifade ederek Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu iddiasını yineledi.

Trump, iki taraf arasına kalıcı barıştan yana olduğunu aktardı.

Öte yandan Trump’ın Twitter’dan “İsrail için büyük gün. Tebrikler!” mesajını paylaşması da dikkat çekti.

Kutlama ve protesto

Binlerce İsrailli de dün akşam Kudüs’ün Altı Gün Savaşı ile ‘yeniden birleşmesi’ni kutladı. 1967 yılındaki savaşta İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ele geçirmişti.

Doğu Kudüs’ün statüsüne ilişkin iki taraf arasında uzun yıllardır uzlaşma sağlanamazken, Filistinliler, Doğu Kudüs’ü ileride kuracakları bir devletin başkenti olarak görüyor.

Yüzbinlerce Filistinli ise törenle eş zamanlı olarak sokakları doldurdu. Gazze Şeridi’nde ve Ramallah kentindeki protestoculara İsrail güvenlik güçleri gerçek mermiyle saldırdı.

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti, 1000 kişi yaralandı.

Erdoğan ‘çalışıyoruz’ demişti: BM’de ‘Kudüs kararı’ tasarısı gündemde

‘Kudüs mitingi’nde Erdoğan: ABD’nin kararının iptali için BM’de çalışıyoruz

Gerisi laf: İslam ülkeleri Doğu Kudüs’ü ‘Filistin’in başkenti’ olarak tanıdı

Çavuşoğlu İİT zirvesinde konuştu: Doğu Kudüs Filistin’in başkenti olarak tanınmalı

Erdoğan-Putin görüşmesi: Kudüs’te ‘ortak görüş’, Suriye’de ‘işbirliği’

Erdoğan ‘Kudüs bizimdir’ sloganını ‘İnşallah’ diye karşıladı: İsrail terör devletidir

TRT’nin ‘hassasiyet’i: ‘İsrail’in başkenti Kudüs’ denmesinin sorumluları kovulmuş

‘Kudüs kararı’nı protesto etmek için cuma namazını Beyaz Saray önünde kıldılar

‘Kudüs kararı’nı savunan Trump ‘eskileri’ hatırlattı: Onlar konuştu ben yaptım

ABD’nin ‘Kudüs kararı’na Filistinliler ‘Öfke Cuması’yla karşılık verdi

ABD İstanbul başkonsolosluğu önünde ‘Kudüs’ protestosu

Erdoğan’dan iki telefon: Papa ve Putin’le ‘Kudüs kararı’ görüşmesi

Hamas’tan yeni ayaklanma çağrısı

Trump’ın ‘Kudüs kararı’ sonrası Erdoğan: Bölgeyi ateş çemberine atar

Kılıçdaroğlu’ndan Kudüs tepkisi: Atatürk’ün çocukları olarak Filistin halkının yanındayız

Ankara için Trump’ın ‘Kudüs kararı’ yok hükmünde

ABD’nin ‘Kudüs kararı’na tepki yağıyor… Abbas: Bu aşırılıkçı örgütlere yarayacak

ABD’nin ‘Kudüs kararı’na Türkiye’den ilk tepki: Gözden geçirilsin

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı

‘Kudüs kararı’ yaklaşırken Ruhani: Müslümanlar komploya karşı birlik olmalı

Trump’ın Kudüs kararına saatler kala Papa: Aklın hakim olacağını umuyorum

Trump vazgeçmedi: Bugün Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacak

Trump’la telefonda görüşen Abbas: Kudüs kararının ‘çok tehlikeli sonuçları’ olur

İsrail’den Erdoğan’a yanıt: Tanısın ya da tanımasın, Kudüs İsrail’in başkentidir

Trump’ın ‘Kudüs planı’na rest: İsrail’le diplomatik ilişkileri koparabiliriz


Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...