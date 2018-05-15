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Yaramazlara biraz batar!

Katliamın bilançosu: İsrail 62 Filistinliyi öldürdü, 2 bin 700’ünü yaraladı

 

İsrail’in ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını protesto ederken öldürdüğü Filistinli sayısı 62’ye yükseldi.

Filistin de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki temsilcisini geri çekti.

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Fotoğraf: Reuters

ABD, Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığı elçiliğini 15 Mayıs’ta törenle açmıştı. Açılışla eş zamanlı olarak Gazze Şeridi ve Ramallah’ta Filistinliler sokaklara çıkıp kararı protesto etmişti.

İsrail güvenlik güçlerinin sert saldırıları sonucunda ilk gün 50’nin üzerine kişi hayatını kaybetmiş, 2 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

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Katliamın bilançosu

AA’nın haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden beri saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62’ye yükseldiğini açıkladı. Açıklamada ölenlerin sekizinin çocuk olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre 225’i çocuk 2 bin 770’den fazla Filistinli de yaralandı.

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