Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında Sivas’a giden çoğu yazar ve sanatçı 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı’nın üzerinden 24 yıl geçti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve dışından binlerce kişi katliamda hayatını kaybedenleri anmak ve adalet istemek için Sivas’taydı.

Anma kapsamında sabah saatlerinde yaklaşık 10 bin kişi Seyrantepe Mahallesi’ndeki Hacı Bektaş-ı Veli binası önünde toplandı. Kalabalık, Mevlana Caddesi, ve kent meydanı üzerinden eski Madımak Oteli, bugünkü İl Özel İdare Bilim ve Kültür Merkezi önüne geldi.

Binanın önüne barikat kuran polis, sadece siyasilerle katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının bina önüne kadar girmesine izin verdi.

‘Adalet yarın onlara da lazım olacak’

Aileler, bu yıl da müze oluncaya kadar binaya girmeme kararını sürdürdü. Ailelerle birlikte CHP milletvekilleri Şenal Sarıhan, Sezgin Tanrıkulu, Ali Akyıldız ile HDP Sözcüsü Osman Baydemir karanfil bıraktı. Ölen 33 aydının ismi tek tek okunurken, saygı duruşu ve semah yapıldı.

Bina önüne karanfil bıraktıktan sonra açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, “Adalet bir türlü tecelli etmiyor onun için biz Aleviler Madımak’ta adalet istiyoruz. Biz Aleviler dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiç kimsenin yakılmasını, katledilmesini istemiyoruz. Bu devlet, bu ayıbıyla yüzleşmelidir. Adalet her zaman lazımdır bizlere, adalet bugün ceberrut anlayışa da lazımdır yarın onlara da lazım olacaktır” dedi.

‘İnsanlık yanmaya devam ediyor’

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da 24 yıldır adalet arayışı içerisinde olduklarına dikkat çekerek, “Mahkemelerde her yolu denemeye çalıştık adalet sağlansın, katiller bulunsun, arkalarındaki örgütler ele geçirilsin diye. 15 bin kişinin bu olayın faili olduğunun polis kayıtlarında bilinmesine karşın sadece 180 kişi yargı önüne geldi ve sonuç olarak bir avuç insana ceza verildi. Oysa o örgütlerin kimlikleri, o örgütlerin bu olaydaki katkıları saptanmış olsaydı belki Türkiye bugün bu antilaik ve antidemokratik ortamdan uzaklaşmış olacaktı” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, “2 Temmuz 1993’te sadece Madımak Oteli yanmadı, insanlar yanmadı. Türkiye’nin kendisi yandı ve insanlık yandı ve yanmaya devam ediyor. Onun için adalet diyoruz, adalet için yürüyoruz ve bugün de Sivas’ta Madımak’ta adalet sağlanana kadar da Türkiye’de adalet sağlanmaz diyoruz. Biz bu canlarımızın acısıyla yanıyoruz ama başka insanlar yanmasın diye yollardayız” dedi.

Baydemir’den üç karanfil

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ailelerle birlikte üç karanfil bıraktığını belirterek bunun nedenini şöyle anlattı: “Bunlardan bir tanesi Şeyh Said’in torunları adına bırakılan bir karanfildir. Bir tanesi Seyit Rıza’nın torunları adına bırakılmış bir karanfildir, bir diğeri de Hacı Bektaşi Veli ve Pir Sultan’ın torunları adına bırakılmış karanfildir. Çok iyi biliyoruz ki canlar bir olduğumuzda mazlumlar bir olduğumuzda karanlığı yeneceğiz, aydınlığı bu coğrafyaya hakim kılacağız.”

“Diri diri canları yaktılar ama hesaba katmadıkları bir şey vardı o yangın, o ateş, o bilinçle buluştu ve bütün Ortadoğu coğrafyasına bir mücadele azmini miras olarak bıraktı” diyen Baydemir, Madımak Oteli utanç müzesine dönüştürülene kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Gülmen ve Özakça da anıldı

Dihaber’in aktardığına göre bu yıl yürüyüşte, 116 gündür işlerine dönme talebiyle açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın resimlerinin bulunduğu afişler taşındı.