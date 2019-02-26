Durum çok vahim: Geçen yıl Türkiye’de 400 bin öğrenci üniversiteyi yarıda bıraktı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl Türkiye’de üniversite öğrenimini yarıda bırakanların sayısı yüzde 92 artışla 408 bini aştı.

Fotoğraf: DHA

Bağımsız Sağlık-Sen Türkiye’de sayısı 4 milyona ulaşan işsizlerin dörtte birinin yükseköğretim mezunlarından oluştuğunu önceki gün kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göreyse son beş yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrenci kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını ya sildirdi ya da dondurdu.

Resmi verilere göre, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversite öğrenimini yarıda bırakırken, bu sayı 2014-2015 döneminde 161 bine, 2015-2016’da 197 bine, 2016-2017 dönemindeyse 212 bine çıktı.

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Üniversite öğrenimini yarıda bırakan öğrencilerin sayısı 2017-2018 dönemindeyse hızla arttı. Verilere göre 2017-2018 döneminde üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 92.2 artışla 408 bini aştı.

280 bin öğrenci borçları nedeniyle takibe girdi

DW’den Recep Oktay’ın haberine göre, konu hakkında yorumda bulunan Eğitim-Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan, öğrencilerin yaşadıkları maddi sıkıntılara ve üniversite bölümlerindeki plansızlığa dikkat çekti. Bozdoğan istihdam olanağı azalan bölümlerdeki öğrencilerin kayıtlarını sonlandırdıklarını söylerken, maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerin de üniversite öğrenimini yarıda bıraktıklarını belirtti.

Bozdoğan ayrıca, burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilerin mezun olduktan sonra geri ödemede zorluk yaşadığına dikkat çekerek öğrencilerin krediden kaçındığını ve bunun da öğrencilerin maddi sıkıntılarla daha çok karşı karşıya kalmasına yol açtığını söyledi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre de, kredi borçlarını zamanında ödemediği için takibe giren ve 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279 bin 897 kişi oldu.