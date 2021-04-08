Eski karısını öldürmekten hüküm giymiş adam, sperm örneğine rağmen beraat etti

Antalya’da eski eşi Dilara Kandak’ı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ahmet Yorulmaz dosyanın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

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Korkuteli ilçesinde yaşayan 23 yaşıntaki Kandak’ın cansız bedeni, kaybolduktan 40 gün sonra, 4 Mart 2018 günü bir tarlada battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunmuştu. İki çocuk annesi Kandak’ın otopsisinde boğularak öldürüldüğü belirlenmiş, vücudunda bulunan sperm örneklerinin, 26 yaşındaki eski eşi Ahmet Yorulmaz’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

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Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, sanık Yorulmaz ‘tasarlayarak kasten öldürme‘ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan da 12 yıl hapse mahkum edildi ve cezada indirime gidilmedi.

Sanık avukatı Nihan Kanat, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti.

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Savcı mütalaasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İlk derece mahkemesi hükümlerinin bu yönüyle hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu dosya kapsamında anlaşılmakla, sanık hakkında verilen hükümlerin kaldırılmasına ve sanığın beraatına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur.”

Sanık avukatı Nihan Kanat müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek “Mahkeme ayrıca Kandak’ın öldürülmesi ve cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştiren fail ya da faillerin tespiti amacıyla Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu bizim başından beri istediğimiz bir karardı” dedi.

Mahkeme, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatına hükmetti.

Geçen yıl sanığa ceza yağdırılan karar duruşması sonrası Kandak ailesinin avukatı Fatih Yavaşlar, adaletin tecelli ettiğini ve 12 celsedir Dilara Kandak’ın eski eşinin ceza alması için mücadele verdiklerini söylemişti.

Mahkemenin dosyayı titizlikle incelediği için duruşmanın uzun sürdüğünü belirten Yavaşlar, “Bugüne kadar 50’ye yakın tanık dinlendi, bir sürü bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu alındı. Sonuçta verilen karardan çok memnunuz. Adalet er ya geç tecelli ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Baba Metin Kandak da “Bugüne kadar yaptığı çok şey yanına kaldığı için cesaretlenmişti. Şimdi cezasını buldu. İnşallah bu ders olur. Kızımız belki geriye gelmeyecek ama en azından rahat uyuyacak” demişti.