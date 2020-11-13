‘Aldatıyordu’ diyen katil kocaya savcıdan: Ancak boşanma davasına konu olabilir

Şiddet gördüğü için evden ayrılan eşini öldüren sonra da “Aldatıyordu” bahanesini kullanarak kendini savunan kocaya yanıtı savcı verdi. İddianamede söz konusu beyanların ancak bir boşanma davasına konu olabileceği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da yaşayan Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında Soner Yanıkoğlu ile evlendi. Yanıkoğlu ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan çift, kısa süre sonra sorunlar yaşamaya başladı.

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Emine Yanıkoğlu, gördüğü şiddet nedeniyle evi terk edip kendi ailesinin evine döndü. Ayrıca eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı.

Soner Yanıkoğlu ise 30 Temmuz günü eşini geri götürmek için kayıpederinin evine gitti. Emine Yanıkoğlu eve dönmeyeceğini söyleyerek eşinden eşyalarını getirmesini istedi.

Soner Yanıkoğlu, bir süre sonra eşyaları getirme bahanesiyle iki çantayla birlikte geri geldi. Bir çantadan çıkardığı pompalı tüfekle ateş edip eşini öldürdü.

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Yanıkoğlu hakkında ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcı Kenan Çetin tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadesine göre annesi ve ağabeyinin, eşinin başka bir erkekle görüştüğünü söylediğini anlatan Yanıkoğlu şunları iddia etti: “Konuşmak için yanına gittim, eve dönmeyeceğini söyleyerek eşyalarını istedi. Eve gidip eşyaları aldım. Birkaç yıl önce internetten satın aldığım pompalı tüfeği de bir başkasına satmak için yanıma aldım. Tekrar eşimin yanına gittiğimde, ‘Neden eve dönmüyorsun, çocuğumuza neden bakmıyorsun’ diye sordum. ‘Seni sevmiyorum, seni istemiyorum, seni defalarca aldattım’ deyince, sırt çantasında bulunan tüfeği çıkarttım. Eşim başka bir odaya kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıya ateş ettikten sonra ayağımla vurarak. açtım. Diz çöken eşime ateş ettim. Kendimde olmadığım için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu sırada eşimin üvey annesi ambulans diye bağırıyordu. Evden çıktım ve teslim oldum, çok pişmanım.”

Savcı Çetin iddianamede şüphelinin ikinci kez eve geldiğinde sırt çantasında pompalı tüfek olmasının cinayeti tasarladığını gösterdiğini, eşini, kendisini aldattığını söylediği için öldürdüğü yönündeki beyanlarının ise ancak bir boşanma davasına konu olabileceğini, bu beyanlardan ötürü şüpheli hakkında öldürme olayında haksız tahrik indirimi uygulanamayacağını vurguladı.

Savcı, şüphelinin bu nedenle, ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde Soner Yanıkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.