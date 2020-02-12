Katil eski eşe ‘tahrik ve iyi hal’ indirimi: Müebbet hapis 16 yıla düşürüldü

Boşandığı eşi üç çocuk annesi Serpil Erdoğan’ı dokuz el ateş ederek öldüren İmirze Sarı önce müebbet hapis cezası aldı. ‘Haksız tahrik ve iyi hal indirimi’yle ceza 16 yıl üç aya düşürüldü.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl ocak ayında Kütahya’da yaşanan olayda Sarı, “Sen ne utanmaz adamsın. Seni istemiyorum, zina yapacağım sen de seyredeceksin” dediğini iddia ettiği eski eşi Erdoğan’ı yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla öldürmüştü.

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‘Ben vurmadım, kendisi öldü’

‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Kütahya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Sarı son savunmasında mağdur olduğunu iddia ederek şunları söyledi: “İstemeden oldu. Çocuklarım mağdur. Ben yine mağdurum. Ben vurmadım. Kendisi öldü. O anki psikolojiyle ne oldu bilmiyorum.”

Mahkeme heyeti sanık Sarı’ya, Erdoğan’ı öldürmekten ‘haksız tahrik ve iyi hal indirimi‘yle 15 yıla düşürdüğü cezaya ek olarak ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan bir yıl üç ay hapis cezası ve 1000 lira adli para cezası verdi.