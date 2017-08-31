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Konya’da yaşayan 42 yaşındaki Niyazi Yetişir, boşanma davası açan eşi 37 yaşındaki Sevda Yetişir’i öldürdü, kızı 17 yaşındaki Rabia Yetişir’i de ağır yaraladı.

DHA’nın haberine göre bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan Yetişir, altı ay önce evi terk edip boşanma davası açan ve Adana’ya giden eşi Sevda Yetişir’in bayram için Konya’ya geldiğini ve ailesinin yanında kaldığını öğrendi.

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Sabah saatlerinden itibaren takip ettiği Sevda Yetişir’e kızları Rabia Yetişir’in daha önce çalıştığı kuaföre geldiği sırada silahla ateş açan Niyazi Yetişir, kızına da üç el ateş etti.

Niyazi Yetişir kaçarken, ağır yaralanan Sevda Yetişir ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polisin kovalamaca sonunda yakalayarak gözaltına aldığı Niyazi Yetişir ilk ifadesinde, eşini kendisini aldattığı ve başka biriyle kaçtığı iddiasıyla öldürdüğünü söyledi.