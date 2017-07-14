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‘Katil dediğin seri olur’: ‘Reklam panosunu kapatıyor’ diye ağaçları kestiler 

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Mersin’in Yenişehir ilçesindeki bir kavşakta dikili dört ağaç, dış mekan billboard reklam çalışması yapan bir firmanın çalışanları tarafından reklam panolarını kapatıyor diye kesildi.

‘Katil dediğin seri olur’

DHA’nın haberine göre firma çalışanları tarafından çekilen görüntülerde bir işçi testereyle ağacı keserken, bir başka işçi de firmaya ait olduğu öne sürülen kamyonetle onu kamufle ediyor.

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Yaşananları kayda alan firma çalışanının ağaçları kesen arkadaşına “At arkaya at, MOBESE görürse görür. Seri ol biraz seri ol. Katil dediğin seri olur, çabuk. Bak hepsi bu. El salla kameraya” dediği duyuluyor.


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