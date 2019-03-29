Katil aramızda geziyor: 11 yaşındaki Zeynep terkedilmiş binada öldürüldü

Kırklareli’nde dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 11 yaşındaki Zeynep Esin terkedilmiş bir binada öldürülmüş halde bulundu.

Zeynep Esin. Fotoğraf: DHA

Kırklareli’nin Yayla Mahallesi’nde yaşayan Zeyrep Esin’den gün boyu haber alamayan ailesi akşam saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekiple arama başlattı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin de tüm Kırklareli’ne Zeyneb’in bulunması için yardımcı olunmasını istedi.

Reklam

Yedi saat süren aramaların ardından kayıp Zeynep Esin’in cansız bedeni evine yaklaşık iki kilometre mesafedeki Bademlik Mahallesi’nde metruk bir binada ölü olarak bulundu. Zeynep’in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Zeynep’in ölü bulunmasının ardından valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi: “Değerli Hemşehrilerim; 11 yaşındaki Zeynep isimli kız çocuğumuz maalesef ölü olarak bulunmuş olup, başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkının başı sağ olsun. Zeynep kızımızın katil ya da katilleri en kısa sürede bulunacaktır.”



Polisin cinayetle ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.