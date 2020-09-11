Kate Winslet, Allen ve Polanski’yle çalıştığına bin pişman: Ben ne bok yemişim

Oscar’lı oyuncu Kate Winslet, yönetmenler Roman Polanski ve Woody Allen’la çalıştığı için pişmanlığını açıkça dile getirdi: “Ben ne bok yemişim.”

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Allen 1992’de o zamanlar yedi yaşındaki evlatlık kızı Dylan Farrow’u istismar etmekle suçlanmıştı. Allen her seferinde suçlamayı reddetmişti.

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Polanski ise 1977’de 13 yaşında bir kız çocuğunu cinsel istismardan hüküm giymişti.

Winslet, Polanski’nin 2011 yapımı ‘Carnage’ ve Alle’ın 2017 yapımı ‘Wonder Man’ filminde rol almıştı.

Vanity Fair’e konuşan Winslet “Onlarla ne bok yemeye çalışmışım” diyerek şunları söyledi: “Bu adamların film sektöründe geniş çevrelerce bu kadar saygı görmüş olması inanılmaz. Resmen utanç verici. Ben de bu ikisiyle çalışmamın sorumluluğunu almalıyım. Zamanı geri çeviremem. Pişmanlıkla boğuşuyorum ama bütün bunlarla ilgili dürüst olmazsak elimizde başka ne kalır ki?”