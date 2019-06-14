Katarlılar 4.6 milyar lirayı Türkiye’den çekmemiş, Finansbank değer kaybetmiş

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların 2019’un ilk beş ayında Borsa İstanbul’daki 4.6 milyar liralık yatırımını çektiğine yönelik haberin doğru olmadığını, piyasada oluşan bu algının büyük oranda Katarlı yatırımcıların elinde bulunan QNB Finansbank hisselerindeki düşüşten kaynaklandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi bir kuruluş olan MKK, hisse senedi, yatırım fonu gibi sermaye piyasası araçlarının kaydını tutar.

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Borsa İstanbul’da portföyü olan yabancı yatırımcıların yılın ilk beş ayında hareketleri incelendiğinde, aralık ayında 14 milyar 745 milyon lira portföy değerine sahip Katarlı yatırımcıların porföyünün mayıs ayında yüzde 30.95 azalarak 10 milyar 181 milyon liraya kadar gerilediği ortaya çıkmıştı.

Bu durum piyasada Katar sermayesinin ekonomideki belirsizlikler nedeniyle Türkiye’den çıkmaya başladığına dair soru işaretleri doğurmuştu.

Dünya’nın haberine göre, bu haberin dikkat çekmesi üzerine MKK’dan açıklama geldi.

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Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki azalışın sebebi olarak, toplam portföy değerinin büyük bir bölümünü elinde tutan (yaklaşık yüzde 92) Qatar National Bank’ın (QNB) sahip olduğu QNB Finansbank hisse senedinin kapanış fiyatının 9.01 liradan yüzde 33’lük düşüşle 6 liraya gerilemesi gösterildi.

Açıklamada şöyle dendi: “QNB, Finansbank’ı satın aldığında geri alım programı çerçevesinde yatırımcılardan halka açık payların önemli bir kısmını portföyüne almıştır. Son durum itibariyle halka açık olarak değerlendirilen 1.562.321.100,40 nominal değerli QNB Finansbank hisse senedi QNB’ye aittir.”