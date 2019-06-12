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Yaramazlara biraz batar!

Katarlılar 4.6 milyar liralık yatırımını Türkiye’den çekti

Katarlı yatırımcıların 2019’un ilk beş ayında Borsa İstanbul’daki 4.6 milyar liralık yatırımını çektiği bildirildi.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Dünya’dan Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın haberine göre aralık ayında 14 milyar 745 milyon lira portföy değerine sahip Katarlı yatırımcıların porföyü mayıs ayında yüzde 30.95 azalarak 10 milyar 181 milyon liraya kadar geriledi.

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Katar Emiri H.E. Şeyh Temim bin Hamed el Sani’nin Ağustos 2018’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından Katar’ın Türkiye ekonomisine destek için 15 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı açıklanmıştı. Katar’ın Türkiye’ye yönelik yatırım paketinin ilk adımı olarak da Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında ikili para takası (swap) anlaşması imzalanmıştı.

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