Katarlı yatırımcılar Ordu’nun Çambaşı yaylasına otel yapacak

Katarlı yatırımcılar Ordu’nun Çambaşı yaylasına otel yapmayı planlıyor.

AA’nın haberine göre Katar’dan gelen bir grup işadamı, Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı yaylayı inceledi. Katarlı yatırımcıların bölgeye 20 milyon dolarlık otel yatırımında bulunacağı bildirildi.

Yatırımcılarla 650 dönüm arazi üzerinde anlaşıldığı öğrenildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, şu bilgileri verdi: “Katarlı iş adamları 2 bin rakımlı Çambaşı yaylasına 20 milyon dolarlık otel yapımı için bizden arazi talebinde bulunmuştu. Bu talep üzerine Ordu’ya gelen Arap yatırımcılara istedikleri ölçüdeki araziyi gösterdik. Kendileri hem yaylayı hem de araziyi çok beğendi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yatırım için ilk resmi adımlar atılır. Biz yapılan görüşmelerden oldukça memnun kaldık.”

Durumu ‘hayırlı gelişme’ olarak değerlendiren belediye başkanı, “20 milyon dolarlık otel yatırımı çok ciddi bir rakam. Böyle bir otelin bölgemize kazandırılmasını çok istiyoruz. Temennimiz Arap iş adamlarının son kararının olumlu olması yönde” diye konuştu.