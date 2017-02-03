‘Katarlı firmaya ayrıcalık tanındığı doğru mu?’ Dolar kurunun ‘3.26’ya sabitlendiği’ yayın ihalesi Meclis gündeminde

Katarlı Bein Media tarafından satın alınan Digiturk’un kazandığı Süper Lig yayın ihalesi Meclis gündemine taşındı.

İhalede dolar kurunun 3.26’ya sabitlenmesi nedeniyle kulüplerin uğrayacağı gelir kaybına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a şu soruları yöneltti:

“1- Yayın ihalesi niçin bazı kulüplerin bilgisi dışında hazırlanmıştır?

2- Sözleşmenin imzalandığı gün dolar kuru 3.36 bandındayken, dolar, niçin 3.26’ya sabitlenmiştir? Kulüplerin bu sabitlenmeden zararı ne kadardır?

3- Yayıncı kuruluş, niçin 500 milyon dolar artı KDV olarak kamuoyuna açıklanan anlaşmanın yarısını TL, yarısını dolar olarak ödemek istemiştir?

4- Dolar sabitlendiğine göre yıllık artış niçin TEFE-TÜFE üzerinden yapılacaktır?

5- Anlaşma Haziran 2017’de geçerliği olacağı halde, niçin o günkü dolar kuru baz alınmamıştır? Şartnamede buna yönelik bir değişiklik yapılmamasının gerekçesi nedir?

6- Beş yıllık anlaşma sonunda döviz artış gösterirse, kulüplerin zararını kim karşılayacaktır?

7- Katarlı firmaya özel ayrıcalık tanındığı iddiaları doğru mudur?”

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün 28 Ocak’taki olağan Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, yıllık ihale bedelinin Türk lirasına çevrilerek ödenecek 250 milyon dolarlık kısmı için dolar kurunun 3 lira 26 kuruşa sabitlenmek istendiğini açıkladı.

“Parayı şimdiden aşağıya indiriyorlar. ‘Ben bunu imzalamam’ dedim. ‘İhale iptal olur’ dediler, olsun. Doğru olmayan bir şeyi imzalamam” diyen Yıldırım’a yanıt, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ’dan geldi.

31 Ocak 2017’de katıldığı NTV ve NTV Spor ortak yayınında, şartname alma süresinin başladığı 14 Kasım’da 3 lira 26 kuruş olan dolar kurunun, ihalenin yapıldığı 21 Kasım’da 3 lira 36 kuruşa geldiğine dikkat çeken Gümüşdağ, “Şartnameyle ihale süreci arasındaki 3.26’ya gelmesinde destek olunmasını istediler. 10 kuruşluk fark zannediyorum yıllık 30-35 milyon lira yapıyor. Kulüp başına 2 milyon liraya gelir” diye konuştu.

Gümüşdağ’ın bu ifadeleri üzerine canlı yayına bağlanan Yıldırım ise, sorunun Fenerbahçe’nin payına düşen 2 milyon liralık fark olmadığını söyledi.

“1 Haziran’da kur 4 lira olursa, o zaman başlaması gerekmeyecek mi?” diye soran Fenerbahçe Başkanı, şöyle devam etti: “O günkü kuru sabitlemek gerekmez mi? Peki kur 3 liraya düşürse yayıncı kuruluş ‘Kur düştü, yeniden ayarlama yapalım’ diyecek mi? Hiçbirimiz, hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bak Göksel bey, şu anda mevcut bir ihale devam ediyor. Bu 1 Haziran 2017’den itibaren geçerli. Sen bugünden 1 Haziran’ın kurunu nasıl sabitlersin ya! Adamın kaybı diyorsunuz, kulübün kaybı ne olacak? Ben kulübümün kaybından bahsediyorum ya! Türkiye’de kur böyle artarken bu iş olmaz. Keşke hepsi dolar üzerinden 300 milyon dolarlık bir ihale yapılsaydı. Yapılan ihalede bir ihaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yaparım.”