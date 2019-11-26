Katar’la ‘lira-riyal takası’ anlaşmasında tutar 5 milyar dolara çıkarıldı

Türkiye ile Katar arasındaki ikili para takası (swap) anlaşmasında tutar 3 milyar dolar karşılığı lira, Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı lira ve Katar riyaline yükseltildi.
İki ülke arasındaki ilk swap tadil anlaşması 17 Ağustos 2018’de yapılmıştı.
Katar’ın Türkiye ekonomisine destek için 15 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı, 2018’deki 3 milyar dolarlık anlaşmanın da bu destek kapsamında imzalandığı belirtilmişti.
Dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani imzalanmıştı.
Anlaşmada iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden yapılan ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşmanın ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlaması amaçlanıyor.