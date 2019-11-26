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Yaramazlara biraz batar!

Katar’la ‘lira-riyal takası’ anlaşmasında tutar 5 milyar dolara çıkarıldı

Türkiye ile Katar arasındaki ikili para takası (swap) anlaşmasında tutar 3 milyar dolar karşılığı lira, Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı lira ve Katar riyaline yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile dün görüştü. (Fotoğraf: @tcbestepe)

İki ülke arasındaki ilk swap tadil anlaşması 17 Ağustos 2018’de yapılmıştı.

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Katar’ın Türkiye ekonomisine destek için 15 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı, 2018’deki 3 milyar dolarlık anlaşmanın da bu destek kapsamında imzalandığı belirtilmişti.

Dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani imzalanmıştı.

Anlaşmada iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden yapılan ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşmanın ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

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